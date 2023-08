Tote Katze, tolle Aussicht: Was hat es mit dem Sternwartenturm auf sich?

Seine Geschichte reicht mehr als 1000 Jahre zurück. Lange diente er als Sternwarte. Was tut sich heute im Inneren des Turms, der im Augsburger Domviertel steht? Ein Rundgang.

Sie wären bestimmt alle eine eigene Geschichte wert: Ein katholischer Kleriker, der hier lebte. Der Glockengießer, der Arzt oder der Orgelmacher. Aber weil nicht allzu viel über sie bekannt ist, handelt diese Geschichte zunächst von einer Katze. Auch die ist schon lange tot.

Man fand sie 2019 im Dachstuhl. Eingemauert, mumifiziert. Fotos zeigen die spitzen Zähne, ein aufgerissenes Maul. Ungeheuerlich, das einst so zarte Wesen.