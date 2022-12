Herbei, oh ihr Hungrigen: Zum Weihnachtsessen bei Augsburger Köchen

Von Fridtjof Atterdal - vor 47 Min. Artikel anhören Shape

Wer kocht eigentlich bei den Profis an Heilig Abend zu Hause? Augsburgs Küchenchefs geben persönliche Einblicke und verraten weihnachtliche Rezepte.

Die einen setzen auf Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat, die anderen auf den Gänsebraten: Neben festlich geschmückten Räumen und Geschenken spielt an Weihnachten gutes Essen und Trinken in den meisten Familien eine große Rolle. Doch wie halten es Augsburger Köche mit dem Weihnachtsessen? Haben sie Zeit für ein gemütliches Mahl mit ihrer Familie? Und wer darf oder muss an Weihnachten an den heimischen Herd?

