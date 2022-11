Augsburger Geschichte

Als es für jede Wagenklasse am Hauptbahnhof ein Restaurant gab

Plus Die Fahrkarte bestimmte die Lokalität der Eisenbahn-Gastronomie. Für "Allerhöchste Herrschaften" waren im Augsburger Hauptbahnhof Empfangsräume reserviert.

Der Augsburger Hauptbahnhof wurde am 1. Juli 1846 eröffnet. "Ältestes Bahnhofs-Empfangsgebäude in einer Großstadt der Bundesrepublik, das noch in Betrieb ist" steht auf einem Schild am Hauptgebäude. Nach dem Bau der Strecken nach Buchloe/Kaufbeuren (1847) und nach Ulm (1854) war Augsburg der wichtigste Eisenbahnknotenpunkt im Königreich Bayern. Mit der zunehmenden Bedeutung wuchsen die Bahnhofsgebäude. Ihr heutiges Aussehen mit einheitlich gestalteten Fassaden und Arkaden bekamen sie zwischen 1869 und 1871.

