Augsburger erholten sich viele Jahre im Hochablass-Biergarten

Die Erinnerung an die große Hochablass-Wirtschaft am einstigen Floßhafen schwindet. Sie wurde im April 1979 abgebrochen. Von ihr blieb nur der Dachreiter. Er steht als Pavillon am stadtseitigen Zugang zum Wehr. Das Areal, auf dem die Wirtschaft stand, ist aufgeforstet. Vor 45 Jahren verschwand ein Ausflugslokal mit langer Tradition. Die Gaststätte war 1913/14 als Ersatz für eine 1910 durch Hochwasser zerstörte Wirtschaft erbaut worden. Eine große Terrasse zum Floßhafen und ein Biergarten boten viele Freiluftplätze.

