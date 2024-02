Augsburger Porträtmedaillen waren einst Luxusartikel

Von Franz Häußler - vor 18 Min. Artikel anhören Shape

Medaillen verraten, wie die einstigen Prominenten der Stadt aussahen. Frühe Prägungen sind im Maximilianmuseum ausgestellt. Auch heute gibt es noch Anlässe für Neuauflagen.

„Die Medaille ist eine Erfindung der Renaissance“, steht im Maximilianmuseum an einer Wand im Münzkabinett. Beispiele aus dieser Epoche sind Medaillen mit den Porträts von Philippine Welser und Raymund Fugger. Er war 1489 in Augsburg geboren und starb 1535 in seinem Schloss Mickhausen. Das einstige Fuggerschloss wird derzeit aufwendig restauriert. Die berühmte Augsburgerin Philippine Welser starb 1580 als Gattin von Erzherzog Ferdinand II. von Habsburg im Schloss Ambras in Tirol. Auf der Medaille, einem Bleiguss, wird sie Diva Philippina genannt. Die frühen Porträtmedaillen sind im Besitz des Maximilianmuseums.

Philippine Welser auf einer Gussmedaille aus Blei. Sie starb 1580. Foto: Maximilianmuseum

Medaillen waren im Gegensatz zu Münzen nie Zahlungsmittel, sondern Luxusartikel. Man nannte sie früher Schaumünzen oder Denkmünzen. Sie wurden gegossen oder geprägt. Die Guss- oder Prägemetalle der Medaillen reichen von Blei, Zinn und Bronze bis zu Silber und Gold. Bei Medaillen war nicht der Materialwert das Entscheidende, sondern meist der Anlass für ihre Herstellung.

