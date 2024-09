Das hat es mit dem dekorativsten Augsburger Stadtplan auf sich

Am 29. August 2014 berichtete die Neue Zürcher Zeitung in ihrem Feuilleton unter der Überschrift „Wasserkunst“ über die Bewerbung Augsburgs um den Welterbe-Status für die historische Wasserbewirtschaftung. Die weltweit verbreitete Zeitung widmete Augsburg eine ganze Seite. Der Seutter-Stadtplan von 1730 zeigte auf der Seite die Reichsstadt Augsburg „vom Wasser um- und durchflossen“. So heißt es in der Bildunterschrift.

