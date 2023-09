Der Königsplatz-Brunnen sorgte mit einer 30-Meter-Fontäne für Furore

Plus Zur Einweihung des Königsplatz-Brunnens 1880 gab es eine einzigartige Wasser-Licht-Show. Heute sprudelt am Kö aus Sicherheitsgründen nur noch eine Mini-Fontäne.

In die letzte Neugestaltung des Königsplatzes war auch der historische Brunnen eingebunden. Die flache Brunnenschale mit zwölf Metern Durchmesser ist das älteste Bauwerk des Königsplatzes und steht unter Denkmalschutz. Die Inschrift „Alfred Thormann Augsburg 1880“ nennt das Alter und den Stifter. Alfred Thormann war Beton-Pionier in Augsburg. Ab 1878 baute er mit Beton. Die Tauglichkeit von Beton im Wasserbau demonstrierte der Gründer des Bauunternehmens „Thosti“ mit der Betonschale. Sie löste 1880 einen bescheidenen Metallbrunnen mit zwei kreisrunden Schalen im kleinen Park ab.

Der Brunnen von 1880 wurde des Öfteren restauriert und modernisiert. Er verbraucht kein Frischwasser, in einer unterirdischen Brunnenstube sind Umwälzpumpen installiert. Über dem Steingebilde in der Brunnenmitte bildet sich eine Wassertulpe. Daraus steigt eine zwei Meter hohe Fontäne auf. Technisch wäre eine entschieden höhere Fontäne kein Problem. Versuche ergaben jedoch, dass der Wind ihr Wasser auf das Pflaster um den Brunnen wehen würde. Die damit verbundene Unfallgefahr zwang zur Reduzierung.