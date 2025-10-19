Eine Siedlung für Hitlers Unterstützer: Die Geschichte der Augsburger Volkssiedlung

Die „Siedlung des Volkes“ entstand in den Jahren 1934 und 1935 nach Entwürfen des Augsburger Stadtbauamtes. Sie wird nun Volkssiedlung genannt und gerne dem Stadtteil Haunstetten zugeordnet. Ihre fünf Mehrfamilienhäuser und 41 Siedlungshäuser liegen jedoch im südlichsten Zipfel des ursprünglichen Augsburger Stadtgebiets. Nicht jeder durfte einst in der Volkssiedlung leben, die Wohnungen waren nur für spezielle Bürger gedacht.

Die Volkssiedlung war damals den Mitgliedern der nationalsozialistischen Partei (NSDAP) und ihren Familien vorbehalten. Sie trug auch den Namen „Karl-Wahl-Siedlung“. Diese Bezeichnung sollte dem nationalsozialistischen Gauleiter und schwäbischen Regierungspräsidenten huldigen. Er hatte 1934 anlässlich des Geburtstages von Adolf Hitler zu Spenden für den Siedlungsbau aufgerufen.

Volkssiedlung: Das schönste Siedlungswerk der Stadt Augsburg

In anderen Siedlungen dieser Zeit schufen die zukünftigen Bewohner ihre Häuser mit viel Eigenleistung, gefördert durch das Reichsheimstättengesetz. In der Volkssiedlung hingegen wurden die 41 großzügigen Einzelhäuser und Doppelhaushälften nach ihrer Fertigstellung durch das Stadtbauamt von der städtischen Wohnbaugesellschaft übernommen und bezugsfertig an die Mieter übergeben. Auch die Gärten waren anders konzipiert: Nicht die Selbstversorgung mit Gemüse, Obst und Kleintieren stand im Vordergrund, sondern die Zierde und der Erholungszweck. „Das schönste Siedlungswerk der Stadt“, betonte der Oberbürgermeister Josef Mayr.

„Familien werden aus der ungesunden Enge des Lechviertels hinausverpflanzt an den Rand des Siebentischwaldes, wo bodenverbunden und naturnah ein neues Geschlecht stark und frei heranwachsen kann“, schwärmte die „Neue Nationalzeitung“. Letztendlich diente die „Siedlung des Volkes“ nur der nationalsozialistischen Propaganda. Die Spenden waren aufgebraucht und weiteren teuren Wohnraum in dieser Art konnte sich die Stadt nicht leisten. Mit dem Zweiten Weltkrieg wurden die vier nahegelegenen Messerschmitt-Flugzeugwerke im südlichen Augsburg und im selbstständigen Haunstetten zu einem bevorzugten Ziel der alliierten Bomber. So gab es auch in der Volkssiedlung größere Schäden.

So sahen die 41 Siedlungshäuser der „Siedlung des Volkes" im Jahr 1938 aus. Nur NSDAP-Mitglieder und ihre Familien durften hier am Siebentischwald einziehen. Foto: Stadtarchiv Augsburg

In der Mitte der 1950er-Jahre kamen zur „Siedlung des Volkes“ auf der grünen Wiese angrenzende Wohnviertel hinzu, nämlich nördlich am Farnweg und südlich entlang der Lehningerstraße. Ursprünglich befand sich die Volkssiedlung ganz im kommunalen Eigentum. Seit den 1990er-Jahren veräußert die heutige städtische Wohnbaugruppe nach und nach die 41 Siedlungshäuser, da nun ihr Schwerpunkt auf der Vermietung von Wohnungen liegt. Heute gehören der Wohnbaugruppe neben den fünf Mehrfamilienhäusern noch zehn Siedlungshäuser.

Auf einer hohen Stele am vor fünf Jahren neu gestalteten Vorplatz an der Haunstetter Straße steht seit 1962 ein Storchennest aus Bronze, geschaffen von dem bekannten Augsburger Bildhauer Theo Bechteler. Bis 1945 befand sich auf der Stele der Reichsadler mit dem nationalsozialistischen Hakenkreuz in einem Eichenkranz. Die ruhige, aber dennoch gut angebundene Lage zwischen dem Siebentischwald und der Haunstetter Straße mit der Straßenbahnhaltestelle „Volkssiedlung“ ist weiterhin begehrt. „Wir genießen das angenehme Wohnumfeld“, meint eine alteingesessene Siedlungshaus-Bewohnerin. Obwohl die Volkssiedlung anders entstanden ist als die üblichen Siedlungen der 1930er-Jahre, findet man auch hier noch den typischen Siedlerzusammenhalt. „Man kennt eigentlich jeden und ist füreinander da“, heißt es.

Otto und Werner Haas (von links) wuchsen in der Volkssiedlung auf. Der benachbarte Messerschmitt-Werksflugplatz weckte ihr Interesse am Motor- und Flugsport. Foto: Werner Haas Automobile GmbH

128 Augsburgerinnen und Augsburger besitzen derzeit eine der ortsteilbezogenen Adressen „Siedlung des Volkes 1 bis 47“. Anfangs lebten in den fünf Mehrfamilienhäusern und 41 Siedlungshäusern rund 230 Erwachsene. Man wohnte damals viel enger. Als berühmtester „Volkssiedler“ gilt der im Jahr 1927 geborene Werner Haas. Der dreifache Motorrad-Weltmeister wurde 1953 zum „Deutschen Sportler des Jahres“ gewählt. Ein Husarenstück war seine Fahrt mit einer Motocross-Maschine auf das Nebelhorn. Wie auch bei anderen Jungen aus der Volkssiedlung, hatte der benachbarte Messerschmitt-Werksflugplatz das Interesse an der Fliegerei geweckt. Werner Haas starb im Alter von 29 Jahren in Neuburg an der Donau beim Absturz seines einsitzigen Sportflugzeugs. Sein älterer Bruder Otto Haas, ebenfalls ein leidenschaftlicher Motorradfahrer und Flieger, gründete ein nach Werner Haas benanntes Augsburger Autohaus. Neben dieser Firmenbezeichnung erinnert auch die Werner-Haas-Straße östlich der City-Galerie an den „Volkssiedler“ und vielleicht erfolgreichsten Augsburger Sportler aller Zeiten.