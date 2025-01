Großzügige Stifter mit sozialem Gewissen ermöglichten modernes Kinderheim

Am 16. Juli 1964 wurde im damaligen Neubaugebiet in Hochzoll-Nord an der Karwendelstraße der Grundstein für ein evangelisches Kinderheim gelegt. Ein 10.000 Quadratmeter großes Grundstück zwischen Karwendel-, Herzogstand- und Oberstaufener Straße stand zur Verfügung. Es war ein freies Feld aus dem Besitz des Landwirtsehepaars Friedrich und Sophie Deffner. Am 8. August 1962 hatte das Paar dem Vorsitzenden des Evangelischen Waisenhauses, dem Augsburger Stadtrat Konrad Rauter (1907–2001), in Hochzoll das baureife Grundstück geschenkt.

