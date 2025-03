Die Technische Hochschule Augsburg brachte 2021 mit einer Ausstellung und einer Hommage im Internet den Architekten Jean Keller in Erinnerung. Anlass war sein 100. Todestag. Jean Keller starb am 22. November 1921. Dozenten und Studierende an der Fakultät für Architektur und Bauwesen beschäftigten sich in einem Masterprojekt mit Jean Keller und seinem Lebenswerk.

