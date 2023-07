Mehr Grün auf dem Rathausplatz? Die Geschichte der 3750 Quadratmeter Pflaster

Architekten wollten den Rathausplatz nach dem Krieg wieder bebauen. Bürger waren dagegen, weil sie das weite Areal großartig fanden. Heute gibt es neue Gedankenspiele.

Der Rathausplatz ist eine 3750 Quadratmeter große Pflasterfläche. Seit 1963 findet darauf der Christkindlesmarkt statt. Der Augustusbrunnen und der große Christbaum beschneiden die Verkaufsfläche nur unwesentlich. Auch den zahlreichen Events während des restlichen Jahres steht der Brunnen kaum im Wege. Er wurde 1963 zu einer Rand-Dekoration des neuen Rathausplatzes, um die weite Fläche optimal nutzen zu können.

„Der Augustusbrunnen gehört mitten auf den Rathausplatz“, monieren inzwischen Historiker. Er sollte den weiten Rathausplatz prägen. Dazu müsste der Platz neu gestaltet werden. Darüber macht man sich bei der Alt-Augsburg-Gesellschaft Gedanken und setzte die Vorstellungen digital mit einer Computer-Animation um. Das Video (im Internet unter altaugsburggesellschaft.de) zeigt einen teilweise mit Bäumen begrünten Rathausplatz. Grün-Experten unterstützen die Idee.