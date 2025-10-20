Ziergarten, Marktplatz, Zankapfel: Als Bürgerproteste den freien Elias-Holl-Platz erzwangen

Seit September 2024 ist der Augsburger Elias-Holl-Platz an der eingerüsteten Ostseite des Rathauses für die Öffentlichkeit gesperrt. Eine riesige Bautafel nennt den Grund: Die Pflasterfläche dient während der Sanierung im Rathaus als Lagerplatz und Parkfläche für Handwerkerfahrzeuge. Davon abgesehen hat dieser Platz schon viele Nutzungen erlebt - und ebenso viele Debatten. Eine Zeitreise.

Seine Bewährungsprobe für Handwerker hatte der Elias-Holl-Platz bereits 1985. Das war das Jubiläumsjahr „2000 Jahre Augsburg“. Historisch gekleidete Handwerker vom Zimmermann bis zum Steinmetz arbeiteten auf dem Elias-Holl-Platz. Bei den Bürgerfesten 1991 und 1994 waren auf dem Elias-Holl-Platz wiederum Handwerker tätig. Sie restaurierten die Kuppel des Türmchens vom Dach der Hochablassgaststätte. Vor dem Abbruch der Gaststätte im Jahr 1979 hob ein Kran den Dachreiter auf den Boden.

Teile der restaurierten Kuppel der Augsburger Hochablass-Wirtschaft lagerten während eines Bürgerfestes auf dem Elias-Holl-Platz. Foto: Franz Häußler

Nach der Restaurierung kehrte er in die Nähe des einstigen Standortes zurück. Als Erinnerung an das einstige Ausflugslokal befindet er sich am Zugang zum Hochablasswehr auf einem offenen Pavillon. Eine Schrifttafel erinnert an die Restaurierung und teilweise Erneuerung durch Mitglieder von vier Innungen. Der Elias-Holl-Platz hatte sich für die Handwerker als Arbeitsplatz angeboten.

Dass es den Elias-Holl-Platz inmitten der Stadt Augsburg gibt, ist Bürgerprotesten zu verdanken. Die Protestbewegung formierte sich, nachdem im Jahr 1884 die Gebäude hinter dem Rathaus abgebrochen waren. Bis dahin war jetzige Elias-Holl-Platz fast völlig überbaut. Ans Rathaus schlossen sich die „Eisen“ an. So nannte man das Stadtgefängnis. Es wurde 1807 geschlossen. Der Eisenberg erinnert daran. In den 1880er Jahren erwarb die Stadt die alten Gebäude zwischen dem Rathaus und dem Kloster Maria Stern, um sie 1884 samt dem einstigen Gefängnis abzubrechen.

Auf dem Elias-Holl-Platz sollte ein Verwaltungsgebäude entstehen

Auf dem großen Areal sollte ein städtisches Verwaltungsgebäude unmittelbar hinter dem Rathaus errichtet werden. Doch die Augsburger genossen nach der Abbruchaktion die bislang ungewohnte Sicht auf die hochhausartige Rückseite des Rathauses. Sie wollten sich diesen Anblick nicht verbauen lassen. Zur Durchsetzung der für die Bauverwaltung lästigen Forderung bildete sich eine Bürgerbewegung. Unter dem öffentlichen Druck ordnete der Stadtbaurat eine Umplanung an: Der neue Verwaltungsbau wird nach Norden gerückt, die Sicht auf die imposante Rathaus-Ostseite bleibt erhalten.

Die Bevölkerung war zufrieden. So entstand der Elias-Holl-Platz. Großzügige Spenden zur Gestaltung der Fläche kamen aus der Bürgerschaft. Rasen- und Pflanzflächen, Flanierwege und Bäume an den Rändern machten ihn zu einem öffentlichen Ziergarten. Ein Zeitgenosse schrieb: „Dieser weite schöne Platz ist durch die weltberühmte Ostfassade begrenzt, die so recht die Dimensionen des Augsburger Rathauses in himmelanstürmender Form zum Ausdruck bringt und dabei als Prototyp edler Vornehmheit und Einfachheit des Stils gelten kann.“

1954 fand auf dem Elias-Holl-Platz der Christkindlesmarkt statt. Foto: Franz Häußler

In den 1920er Jahren kam eine Neugestaltung des Elias-Holl-Platzes in die Diskussion. Wegen Geldmangel wurde daraus nichts. Die Gelegenheit zur Platz-Neugestaltung ergab sich erst 1938, als die Gewölbekeller des Rathauses zum Restaurant „Ratskeller“ umgebaut wurden. Für die Freiluft-Gastronomie wurde der Elias-Holl-Platz um eine Terrasse am Rathaus verkleinert. Nach den Bombenangriffen im Februar 1944 war das Rathaus eine Ruine und der Elias-Holl-Platz eine Schutthalde.

Von 1952 bis 1960 fand auf dem Elias-Holl-Platz der Christkindlesmarkt statt. In den Jahrzehnten danach stand mehrmals ein Großzelt als temporäre Event-Location auf dem Platz. Durch solche robuste Nutzung glich der Belag im Laufe der Zeit einem unansehnlichen Flickenteppich aus Asphalt und Pflastersteinen. Die Stadt ergriff 2008 die Initiative zur Aufwertung. Sie schrieb einen Architektenwettbewerb aus. Die Vorgabe: Der 3100 Quadratmeter große Elias-Holl-Platz solle das Flair eines „urbanen italienischen Platzes“ erhalten. Im Frühjahr 2009 stand der Preisträger fest.

Er schlug eine preiswerte und zudem ungewöhnliche Pflasterung mit herausgerissenem Kopfsteinpflaster vor. Es lagerte auf dem Bauhof und wurde Stein für Stein durchsägt. Die raue Sägeseite bildet jetzt die stolperfreie Lauffläche des Elias-Holl-Platzes. Unter dem Pflaster bekam er einen befahrbaren Untergrund, auf dem auch schwere Fahrzeuge keine Schäden hinterlassen.