Augsburger Herbstdult lädt ab 3. Oktober wieder zum Bummeln ein

Die Augsburger Herbstdult lädt auch 2025 wieder zum Bummeln und Einkaufen ein. Von Freitag, 3. Oktober, bis Sonntag, 12. Oktober, entsteht zwischen Vogeltor und Jakobertor die längste Freiluftkaufstraße der Stadt. Eröffnet wird die 142. Michaelidult am Freitag, 3. Oktober, um 10.30 Uhr am Vogeltor durch Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Geöffnet ist die Dult dann täglich von 10 bis 19 Uhr.

Mit 114 zugelassenen Markthändlern bietet die Dult nach Angaben der Stadt eine bunte Mischung aus Bewährtem und Neuem. Das Sortiment reicht von Textilien, Strick- und Schafwollartikeln, Hüten und Mützen über Holz- und Korbwaren, Bücher, Bürsten, Pfannen und Töpfe bis zu Duftölen, Naturheilmitteln oder Dinkelspelzkissen.

Das gibt es bei der Augsburger Herbstdult

Auch kulinarisch soll sich der Besuch lohnen: Käse, Oliven, Wurst- und Süßwaren, Suppen und Soßen sowie zahlreiche Imbiss- und Getränkestände laden zum Probieren und Genießen ein. Ebenfalls auf der Dult gibt es Geschenkartikel für Haus und Garten, Beratung zu Fotovoltaik- und Solartechnik, Naturkosmetik und handgemachte Seifen, Kork- und Umhängetaschen, Obst und Gemüse sowie Spielwaren und dekorative Ballons. Außerdem dreht sich nahe dem Vogeltor wieder ein Kinderkarussell.

Für einen sicheren Ablauf soll ein umfassendes Verkehrskonzept sorgen. Der Veranstaltungsbereich sowie angrenzende Zufahrtsstraßen bleiben vom 2. bis 14. Oktober für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Die Stadt empfiehlt die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr, Parkplätze bietet die City-Galerie direkt nebenan. Alle Stände der Dult werden mit regenerativ erzeugtem Strom versorgt. Kundinnen und Kunden der Stadtwerke profitieren von Vorteilen über die SWA-City-App.