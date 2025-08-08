Augsburger Kultkneipe Madhouse: Ist doch eine Rettung in Sicht?

Noch zu Beginn des Jahres verlautete eine Schreckensbotschaft für alle Fans der Lechhauser Rock-Kult-Kneipe „Madhouse“: Das Lokal stand vor dem Aus. Wirt Wolfgang Honrath hatte die Kneipe zu diesem Zeitpunkt über 40 Jahre erfolgreich betrieben. Beliebt ist das Lokal bei Szenegängern, weil man dort gemütlich beim Karteln zusammensitzen kann oder am Tresen miteinander ratscht. Auch ein Billard- und ein Kickertisch laden zu gemeinsamen Runden ein. Wirt Honrath wollte das Lokal aus Altersgründen an einen Nachpächter übergeben, dies scheiterte wie berichtet kurz bevor es zu einer Unterschrift kommen konnte an unterschiedlichen Vorstellungen bezüglich der Pacht. Der neue Hauseigentümer und der potentielle Nachpächter konnten sich nicht einigen. Über Monate hinweg war kein neuer Pächter in Sicht, doch das hat sich jetzt geändert.

Schon mit 14 Jahren absolvierte Wolfgang Honrath eine Lehre zum Koch im Rheinland, arbeitete für das Holiday Inn in Köln und kam so im Alter von 19 Jahren nach Augsburg. Er liebt die Stadt, sein Motorrad und das „Madhouse“. Umso mehr freut er sich, dass nun ein Nachpächter gefunden sei, auch wegen seiner Gäste: „Früher gab es in Lechhausen viele Lokale, aber das hat sich geändert“, sagt „Wolfi“ Honrath.

Augsburg-Lechhausen: Kultkneipe „Madhouse“ hat laut dem Wirt einen Nachpächter

Die Nachpächter der Kultkneipe haben sich laut Wolfgang Honrath bereits mit dem Eigentümer geeinigt. Am 20. September feiert der alte Wirt seinen Abschied, im November soll das „Madhouse“ dann unter neuer Leitung wieder eröffnen. Wichtig war für Honrath neben dem Erhalt des Madhouse auch, dass der typische Charme der Kultkneipe erhalten bleibt. „Die Nachpächter wollen das alles so lassen wie es ist“, gibt er seine aktuellen Informationen weiter. Christos Parsalidis, Betreiber des Lokal „Mythos“ in der Neuburger Straße, und Ali Fouat von „Dogis Kebab“ seien auf ihn zugekommen und hätten Interesse bekundet. Er habe sie an den Eigentümer Veysel Tozakoglu verwiesen.

Ali Fouat von „Dogis Kebab“ in der Blücherstraße bestätigt: „Der Chef des Mythos ist mein Kumpel, er hat das Madhouse übernommen. Der Pachtvertrag ist schon unterschrieben.“ Die beiden Bedienungen im „Madhouse“ sollen laut Ali Fouat von Dogis Kebab bleiben, das Madhouse seinen typische Altrocker-Charme auch unter dem voraussichtlich neuen Betreiber Christos Parsalidis behalten.

Und was ist mit Alt-Wirt „Wolfi“ Honrath? Der möchte zukünftig als Gast weiterhin ins „Madhouse“ gehen. „Ich werde mich aber aus allem Geschäftlichen heraushalten“, betont er. Mit Nachpächter Christos Parsalidis kann Honrath gut leben, denn er ist ein echter Griechenland-Fan ist und hat das Land schon oft bereist.