Nach mehr als 20 Jahren: Die Augsburger Lustküche schließt zum Jahresende

Plus Nach mehr als 20 Jahren hört Christian Reischl als Betreiber des Augsburger Restaurants Lustküche auf. Er hofft auf einen Nachfolger – und nennt Gründe für das Aus.

Die Lustküche am Mittleren Lech ist eine Institution. Seit mehr als 20 Jahren betreibt Christian Reischl das Restaurant mit der gehobenen Küche. Doch nun soll Ende des Jahres Schluss sein, wie der Gastronom auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Damit würde ein weiteres traditionsreiches Lokal in Augsburg schließen. Reischl hofft zwar noch, einen Nachfolger zu finden. Doch die aktuelle Situation sei schwierig. "Die Gastronomie ist gebeutelt", sagt er.

Reischl selbst hört aus gesundheitlichen Gründen auf. "Ich hatte im vergangenen Jahr eine Schulteroperation. In diesem Jahr bin ich an der Bandscheibe operiert worden. Es geht nicht mehr", erzählt er. Dass er nun aufhören muss, sieht Reischl mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Es ist eine Erleichterung, mich jetzt erholen zu können." Trotzdem tue die Aufgabe des Restaurants weh. "Ich habe sehr viel investiert", sagt der Gastronom.