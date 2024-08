Reitschuster argumentiert mit falschen Unterstellungen

Boris Reitschuster ist gewieft. Der Journalist, der einst bei unserer Zeitung zum Redakteur ausgebildet wurde und später mehr als 15 Jahre für den Focus aus Moskau berichtete, weiß stets, wie er die wütende Meute hinter sich bringen kann. Da wird Deutschland schnell mal zur Klima- oder Corona-Diktatur, die es mit der DDR gleichzusetzen gilt. Alles ist gewollt, was Hass schürt und Klicks bringt. Seine putinkritischen Positionen äußert er hingegen nur noch selten. Kommt nicht an bei den Wutbürgern. Lieber Kritik am vermeintlichen Irrenhaus Deutschland und den willigen Vollstreckern des Unrechts, Politikern und Journalisten. Reitschuster ist längst kein redlicher Journalist mehr, er ist ein Agitator.

