Perlach-Kuppel eröffnet als Info-Pavillon am Augsburger Rathausplatz

Kurz vor der Eröffnung am Montag zieht die abgenommene Kuppel des Perlachturms vor dem Rathaus bereits zahlreiche Blicke auf sich. Nur ein schmales Baustellenband trennt die Schaulustigen noch vom Inneren der Augsburger Zwiebel. Dann ist es soweit: Zum ersten Mal seit rund acht Jahren können Besucherinnen und Besucher zumindest einen Teil des Perlachs wieder betreten. Bis die Sanierung des Augsburger Wahrzeichens abgeschlossen ist, dient dessen Kuppel als Informationspavillon. Doch was genau erfahren die Besucher im Inneren? Ein Besuch.

Deckenhohe Tafeln informieren über die Geschichte des Perlachturms und geben Einblicke in die laufenden Sanierungsarbeiten. Für das Gestaltungskonzept der Tafeln – innen wie außen – ist die Augsburger Agentur Liquid verantwortlich. Auch kleine Entdeckerinnen und Entdecker kommen auf ihre Kosten: Aufklappbare „Fun Facts“ verraten zum Beispiel, wie viele Stufen zum Aussichtspunkt führen. Bis vor der Abnahme waren es 260 – nach Abschluss der Sanierung werden es 281 sein. Auf einer anderen Tafel können Besucher Pläne sehen, wie der Perlachturm in Zukunft aussehen wird: Das Glockenspiel wird künftig 54 Glocken haben, die Steuerung erfolgt digital und ein über Jahrhunderte zugemauerter Raum soll als Ausstellungsfläche dienen.

Ein Blick ins Innere der Augsburger Perlachturm-Zwiebel

Manuel Strobel aus Augsburg ist am Eröffnungstag mit seiner Familie in der Innenstadt unterwegs und nutzt die Gelegenheit, die Zwiebel von innen zu erkunden. „Dass die Kuppel vor dem Rathausplatz steht und begehbar ist, ist als Übergangsnutzung perfekt“, sagt er. Als der Aufstieg zum Aussichtspunkt noch möglich war, war er selbst schon oben – seine Kinder jedoch noch nicht. Umso größer ist die Freude, als sie erfahren, dass der Perlachturm voraussichtlich im Herbst 2027 wieder geöffnet wird. Dank interaktiver Elemente können Besucherinnen und Besucher bereits jetzt einen Blick von oben auf die Stadt werfen: Über QR-Codes lassen sich 360-Grad-Aufnahmen abrufen, die vor der Abnahme der Zwiebel entstanden sind. Ein weiterer QR-Code spielt virtuell vier verschiedene Glockenspiele ab. Analog ertönt die Turmglocke alle 15 Minuten, das Glockenspiel zweimal pro Stunde.

Die Sanierungsarbeiten des Perlachturms sollen rund neun Millionen Euro kosten. Zehn Jahre nach der Schließung des Denkmals soll die Turm-Zwiebel 2027 ihren vorübergehenden Platz wieder verlassen und zurück auf den Perlachturm. Im Herbst desselben Jahres folgt voraussichtlich die Wiedereröffnung.