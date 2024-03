Das neue Schallerzelt wird mit einer Lasershow eröffnet

Das Zelt der Festwirtsfamilie Held feiert Premiere am Augsburger Osterplärrer. Am Dienstag, 2. April, findet eine Eröffnungsparty statt.

Beim Augsburger Osterplärrer kommt das neue Schallerzelt erstmals zum Einsatz. Die Festwirtsfamilie Held hat kräftig investiert. Ein hoher sechsstelliger Betrag sei es gewesen, sagt Festwirtin Tina Held. Das neue Zelt wird im Lauf des Volksfests offiziell eingeweiht. Termin ist am Dienstag, 2. April.

Das Zelt steht bereits seit einigen Wochen auf dem Festgelände. Bis zum Start des Plärrers am Ostersonntag, 31. März, laufen nun die letzten Vorbereitungen. Die Festwirtin verspricht Stadl-Atmosphäre im neuen Zelt. Bei der Eröffnungsparty am Dienstag, 2. April, stehen zwei Lasershows auf dem Programm. Am Abend spielt die Band "Lausbuam". (möh)

