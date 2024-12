Polizei erwischt zwei Graffiti-Sprayerinnen

Die Augsburger Polizei hat zwei Graffiti-Sprayerinnen auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei meldet, besprühten in der Nacht zum Freitag eine 18-Jährige und eine 25-Jährige Teile einer Brücke am Bahnhof in Oberhausen mit Farbe. Gegen 1 Uhr beobachteten Passanten die beiden Frauen und alarmierten die Polizei. Polizeibeamte nahmen die beiden Sprayerinnen noch vor Ort fest. Die genaue Schadenshöhe werde derzeit noch geklärt, heißt es. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtteil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis