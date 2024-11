E-Scooter-Fahrer positiv auf Cannabis und Crystal Meth getestet

Einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer, der unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, hat die Polizei am Samstag in der Augsburger Straße in Pfersee erwischt.

Gegen 2.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den jungen Mann, da er bei Rot über eine Ampel fuhr. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann offensichtlich betrunken war und unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Wie die Polizei weiter berichtet, fiel ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis und Crystal Meth aus. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Bei einer Durchsuchung des Mannes und seiner Wohnung wurden Kleinstmengen von LSD und Ecstasy aufgefunden, so die Polizei. Sie ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und einem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz gegen den 20-Jährigen. (ina)