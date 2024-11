Skulptur von Stefan Szczesny wird zugunsten der Kartei der Not versteigert

„Herzens Traum“ – so heißt das Bild von Stefan Szczesny, das beim Presseball 2022 zugunsten der Stiftung Kartei der Not versteigert wurde. Stolze 13.500 Euro war das farbenfrohe Kunstwerk dem Meistbietenden wert. Für den Jubiläums-Presseball am 9. November 2024 hat der Künstler erneut eines seiner Werke gestiftet: Die Ballgäste können auf eine rund 50 Zentimeter hohe, goldfarbene Metall-Skulptur bieten. Der Erlös kommt auch in diesem Jahr dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen zugute.

Stefan Szczesnys Kunst prägt ein neoexpressiver, figurativer Stil, seine Gemälde und viele seiner Skulpturen sind von einer intensiven, leuchtenden Farbigkeit. Es gehe ihm darum, die Menschen mit seiner Kunst glücklich zu machen, sagt Szczesny: „Meine Kunst stellt sich gegen den Strom, für das Positive, und dafür, dass man in all den Schrecklichkeiten um uns herum nicht vergisst, was wirklich wichtig ist. Ich möchte, dass die Menschen das Licht am Ende des Tunnels sehen. Dieses Licht ist die Kunst.“

Umso passender ist es, dass seine Skulptur am Ballabend zugunsten der Kartei der Not versteigert wird – einer Initiative, die dasselbe Ziel verfolgt: Traditionell greift das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen Menschen, die in Not geraten sind, unter die Arme und ist für viele buchstäblich ein Licht am Ende des Tunnels. „Ich freue mich sehr, dass ich die Kartei der Not in diesem Jahr wieder unterstützen kann und eines meiner Werke in einem so festlichen Rahmen wie dem 50. Presseball einen neuen Eigentümer findet“, sagt Stefen Szczesny.

Icon Vergrößern Das Kunstwerk ohne Namen (Metall, goldfarben beschichtet) von Stefan Szczesny kann beim Presseball für die Stiftung Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, ersteigert werden. Foto: Bernhard Weizenegger Icon Schließen Schließen Das Kunstwerk ohne Namen (Metall, goldfarben beschichtet) von Stefan Szczesny kann beim Presseball für die Stiftung Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, ersteigert werden. Foto: Bernhard Weizenegger

Szczesny, geboren 1951 in München, ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler in Deutschland. Er studierte in den 1970-er Jahren an der Akademie der Bildenden Künste in München und war in den 1980-er Jahren Teil der Kunstbewegung der „Jungen Wilden“. Nach vielen Stationen rund um den Globus – so zum Beispiel in New York, Rom, Paris und Sevilla – lebt und arbeitet er seit rund 25 Jahren in St. Tropez in Frankreich. Seine Werke werden weltweit ausgestellt und sind Bestandteil vieler bedeutender Sammlungen. Aktuelle Projekte sind z. B. die „1. Tegernsee Art Masters“, die in diesen Tagen zu Ende gehen und sich Szczesnys Lebenswerk gewidmet haben, und das von der Unesco geförderte “#Art4GlobalGoals”.

Icon Vergrößern Der Presseball 2024 findet am 9. November in Augsburg statt. Foto: AZ logo Icon Schließen Schließen Der Presseball 2024 findet am 9. November in Augsburg statt. Foto: AZ logo

Hierfür hat Stefan Szczesny die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen interpretiert – und zwar nicht nur auf Leinwand und Papier, sondern auch auf Schiffssegeln. Die Segel wurden der Öffentlichkeit erstmals bei einer Regattatour der Boote der deutschen Segel-Bundesliga im Jahr 2021 präsentiert und reisen derzeit auf einer Ausstellungstournee um die Welt.

Info: Alle Informationen und Tickets für den 50. Augsburger Presseball gibt es unter www.presseball-augsburg.de