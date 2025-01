Augsburger richtet erfolgreich digitale Metzgereien ein – nur in Augsburg noch nicht

Michael Kimmich mag Fleisch. Als er sich mit einem Metzger unterhält, der ihm von seiner verzweifelten Suche nach Verkaufspersonal erzählt, kommt dem Augsburger Geschäftsmann eine Idee: Die Metzgerei ohne Personal, also ein Verkaufscontainer, ausgestattet mit Ladenbau und der entsprechenden Technik, um Bestellvorgänge und das Kassieren bei den Kunden selbstständig abzuwickeln. Das war vor rund zweieinhalb Jahren. Mittlerweile hat Kimmich bundesweit 50 solcher Container an Metzgereien verkauft. Das Konzept kommt an - nur in Augsburg bisher noch nicht, was an einem besonders strengen Kurs der Stadtverwaltung liegt.

