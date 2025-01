Streit um Betäubungen am Schlachthof: Veterinäramt wehrt sich gegen "Psychoterror"-Vorwurf

Die Leiterin des Augsburger Veterinäramts, Felicitas Allmann, hat den Vorwurf des Schlachthof-Geschäftsführers Georg Rauch, die städtische Behörde betreibe „Psychoterror“, am Mittwoch deutlich zurückgewiesen. Rauch hatte in einem Gespräch mit unserer Redaktion am Dienstag scharfe Kritik an der Vorgehensweise des Veterinäramts geübt. Wie berichtet, stoppte die Behörde kurz vor Weihnachten die Schweine-Schlachtungen am Schlachthof, weil es dort trotz mehrfacher Beanstandungen zu Fehlbetäubungen bei Schlachtschweinen gekommen sein soll. Nun gibt Allmann Einblicke in den Schlachthof-Apparat.

