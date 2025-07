Maria-Ward-Gymnasium: Krimikomödie der Theater-AG

Ein Mord und zahlreiche Verdächtige: Die Theater-AG des Maria-Ward-Gymnasiums hat sich in diesem Schuljahr für eine unterhaltsame Krimikomödie entschieden. Im Zentrum steht die ehemalige Filmschauspielerin Gundula, die zu ihrem 70. Geburtstag einlädt und während des Essens an einer Vergiftung stirbt. Bald stellt sich die Frage: Wer hat sie ermordet? Denn alle Anwesenden hätten ein Motiv gehabt.

Gundula ist seit Jahren ohne Engagement, sieht sich selbst jedoch weiterhin als Star. Sie liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und nutzt jede Gelegenheit, um ihre beiden erwachsenen Kinder, Eva und Wolfgang, zu schikanieren. Nur ihre Schwiegertochter Carmen, die eingebildet und hochnäsig auftritt, scheint bei ihr Gnade zu finden.

Die Schüler wählten das Stück mit Bedacht

Die Theatergruppe des Maria-Ward-Gymnasiums probte das Stück „Eine Leiche zum Frühstück“ von Christina Rothammer bereits seit November. Zuvor hatten sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit der Stückauswahl beschäftigt. „Eigentlich hatten wir zunächst ein ernsteres Stück geplant. Aber es endet mit einem Suizid und wir kamen zu dem Schluss, dass so ein Thema nicht gut an eine Schule mit jüngeren Schülern passt“, erzählt Schüler Danny Seller. Deshalb fiel die Wahl schließlich auf eine Komödie mit einem Mordfall. „Mir gefällt besonders die Überzogenheit der Charaktere“, sagt Schülerin Lena Hackenberger. Sie spielte auch besonders eindrucksvoll und überzeugend die arrogante Schwiegertochter Carmen. Die überspitzten Persönlichkeiten boten nicht nur schauspielerisch viele Möglichkeiten, sondern sorgten auch für belustigte Lacher im Publikum.

Die Leiterin der Theater-AG, Eva-Maria Noppen-Eckart, ist seit 1993 an der Schule aktiv. Sie erinnert sich, dass in den vergangenen Jahren häufig ernstere Stücke aufgeführt wurden, wie etwa Werke von Bertolt Brecht, teils in Kooperation mit dem Augsburger Brechtfestival. In den letzten Jahren wählten die Schüler vermehrt Theaterstücke mit aktuellen Themen wie das Erwachsenwerden aus, vor allem nach der Corona-Pandemie. Noppen-Eckart hat auch einen Wandel im Theaterspielen an der Schule festgestellt: „Die technischen Möglichkeiten im Theater sind heute vielfältiger geworden. Gleichzeitig ist es heute ganz selbstverständlich, dass es an der Schule eine Theatergruppe gibt, das war früher nicht so. “

Gemeinschaftsgefühl wächst auf gemeinsamer Probenfahrt

Ein besonderes Highlight für die Gruppe ist die jährliche Fahrt nach Schloss Kapfenburg. „In dieser Zeit schweißt die Gruppe richtig zusammen“, findet Noppen-Eckart. Bei der Aufführung wurde auch ein Video mit nostalgischer Musik über die gemeinsame Reise gezeigt. Für viele Schüler ein besonderer Moment: „Ich habe das Video letztes Jahr gesehen, das hat mich überzeugt, auch in die Theatergruppe zu gehen“, sagt Schülerin Marie-Sofie Göbel. Manche Schüler sind so begeistert, dass sie sogar ihre Abiturprüfung im Fach Theater ablegen. Dafür müssen sie sich auch theoretisch mit Theaterwissenschaften beschäftigen und eine Prüfung schreiben.

Neben dem Schauspiel selbst übernehmen die Schülerinnen und Schüler auch Aufgaben hinter der Bühne: etwa beim Bühnenbild, bei Kostüm und Maske. So lernen sie unter anderem Verantwortung und Teamarbeit und somit auch Fähigkeiten, die über das Theater hinausgehen. Aber auch persönlich profitieren die Schüler von der Möglichkeit des Theaterspielens: „Mir hilft das Theater, aus mir herauszukommen und selbstsicherer aufzutreten“, sagt Schülerin Lena Hackenberger.