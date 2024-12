Nach schwerem Unfall: Eine Operation soll den Wiesn-Toni wieder auf die Beine bringen

Tamer Bugan macht kein Geheimnis daraus, wie schlecht es ihm noch vor einigen Wochen ging. Knapp eineinhalb Jahre nach einem Sturz vom Dach im Urlaubsparadies Bali sitzt er immer noch im Rollstuhl. Durch viele kräftezehrende Therapien hat sich sein Zustand zwar verbessert. Doch sein großer Traum, endlich wieder aus eigener Kraft laufen zu können, schien bis vor Kurzem noch illusorisch. „Ich hatte ein Stück weit meinen Lebensmut verloren“, sagt der 51-Jährige offen. So schlecht ging es ihm psychisch, dass er es im Herbst nicht einmal schaffte, das Oktoberfest zu besuchen, wo er 16 Jahre lang im Bräuroslzelt bedient und den Spitznamen Wiesn-Toni bekommen hat. Nur wenige Wochen später hat sich das Blatt jedoch gewendet. Wer mit Tamer Bugan spricht, der erlebt einen Menschen, der vor Energie sprüht und grenzenlosen Optimismus ausstrahlt. Denn über viele Umwege ist er an eine Spezialistin gekommen, die zuversichtlich ist, ihm mit einer Operation helfen zu können.

Augsburger Wiesn-Toni: Eine Reise in die Türkei veränderte alles

Eine strapaziöse Reise in die Türkei vor wenigen Wochen war für den Augsburger mit türkischen Wurzeln eine Art letzter Strohhalm. Bei zwei Spezialisten stellte er sich dort vor. Die Hoffnung: Dass es sich bei dem weißen Fleck im Rückenmark, der auf den MRT-Aufnahmen zu sehen ist, nur um eine Flüssigkeitsansammlung handelt, die die Signalweiterleitung blockiert und abgesaugt werden könnte. Doch die Einschätzung der Ärzte sei niederschmetternd gewesen: „Beide haben mir gesagt, dass das eine Läsion ist, wo die Zellen abgestorben sind. Ich solle viel Physio machen und auf die Fortschritte in der Technologie hoffen.“ Dass es diese Technologie bereits gebe, habe sich durch Zufall ein paar Tage später herausgestellt.

Noch während Tamer Bugan bei seiner Familie in der Türkei war, erhielt er den Tipp, sich über eine Stammzellentransplantation zu informieren. Bugan schloss sich mit einer Leidensgenossin kurz, die ihm einen Link zum Instagramauftritt einer Neurochirurgin schickte, die in Istanbul sitzt. „Ich bin die ganze Nacht vor dem Handy gesessen und habe mir die Videos angeschaut.“ Sofort machte der Augsburger einen Termin bei der Ärztin, der nur wenige Tage später stattfand. Die sei beim Anblick seiner MRT-Bilder in Begeisterung ausgebrochen. „Sie hat immer wieder gerufen: Das ist gut, das ist sehr gut. Bis ich zu ihr gesagt habe: Frau Doktor, bei aller Liebe, ich sitze hier vor Ihnen gelähmt im Rollstuhl.“

Augsburger Wiesn-Toni sammelt Spenden für die Operation

Doch die Ärztin sei überzeugt gewesen, dass er trotz der Läsion im Rückenmark ideale Voraussetzungen mitbringe, damit ihre Operationsmethode ihm wieder auf die Beine helfen kann. Neben einer Stammzellentransplantation setze sie eine 32-polige Elektrode an der unteren Brustwirbelsäule ein, die mit einem programmierbaren Schrittmacher verbunden wird. Er wird nach der OP ständig justiert, damit Tamer Bugan über die sogenannte Epidurale Stimulation wieder willentlich Finger, Arme oder Beine ansteuern kann. „Sie hat mir gesagt für meine Verletzungshöhe sei mein Zustand überragend. Und dass ich es mit meiner Energie schaffen werde, aufzustehen und eigene Schritte zu machen.“

Doch die Sache hat einen Haken. Die 75.000 Euro für die Operation und anschließende Reha werden nicht von der Krankenkasse übernommen. So hat Tamer Bugan Anfang Dezember auf der Internet-Plattform Gofundme eine erneute Spendenaktion gestartet, nachdem er dort vergangenes Jahr bereits mehr als 75.000 Euro gesammelt hatte, die mittlerweile aufgebraucht sind. Innerhalb von nur zwei Wochen kamen für ihn mit aktuell 56.500 Euro drei Viertel der für die OP benötigten Summe zusammen. „Es gibt mir so unglaublich viel Kraft, wie viel Liebe mir meine Community schenkt“, sagt der Augsburger dankbar. Bis Weihnachten, so seine Hoffnung, könnte das Ziel erreicht sein. Die OP könnte dann mit einem Vorlauf von zwei Wochen gleich zu Beginn des neuen Jahres gemacht werden. Denn 2025 soll für den Wiesn-Toni das Jahr werden, in dem er wieder laufen lernte.