Augsburg

09:27 Uhr

Augsburgs letzter Devotionalien-Laden schließt

Plus Wachs & Kunst am Dom schließt. Wer denkt, dass es am mangelnden Interesse für religiöse Waren liegt, der irrt. Die Inhaberinnen nennen andere Gründe.

Von Andrea Wenzel

An diesem Nachmittag geht die Türe zu Wachs & Kunst auf und zu und auf und zu. In dem kleinen Devotionalien-Laden am Dom ist jede Menge los. Während eine Kundin eine Kerze mit Regenbogenmotiv sucht, wurde ein älterer Herr von seiner Frau geschickt, um ein Hochzeitsgeschenk zu besorgen. Eine Dame interessiert sich für eine kleine Krippe und ein Junge begutachtet die Kreuze an der Wand. Lange haben die Kundinnen und Kunden nicht mehr Zeit, um sich vor Ort inspirieren zu lassen. Denn in spätestens vier Wochen schließt Augsburgs letzter Devotionalien-Laden. Dabei kann sich eine Stammkundin noch gut erinnern, wie sie als Jugendlich schon hier eingekauft hat - vor mehr als 65 Jahren.

Eine ältere Dame mit grauem Mantel und rosa Hut gehört an diesem Mittwochnachmittag ebenfalls zu den Kundinnen und Kunden. Sie kennt sich erstaunlich gut aus bei Wachs & Kunst. Zielsicher steuert sie auf die verschiedenen Waren zu und sieht sich um. Kein Wunder: Seit ihrer Jugend, schon mit 16 oder 17 Jahren, erzählt die 84-Jährige, sei sie Kundin in diesem Geschäft. "Es hat immer schöne religiöse Zeichen und sehr freundliche Mitarbeiter gegeben", sagt sie lächelnd. Zwar hätten immer mal wieder die Inhaber gewechselt, aber das hätte nichts verändert.

