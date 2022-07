Aus dem Bauhoffest in Göggingen wird das Ratshoffest

Das Sommerfest des Kolping Blasorchesters findet jetzt im alten Rathaus statt. In diesem Jahr anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums des Vereins mit großem Musikprogramm und Festumzug.

Das Bauhoffest des Kolping Blasorchesters in Göggingen stellte für viele Jahre ebenso einen Fixpunkt im Jahresablauf des Stadtteils dar, wie das Frühlingsfest oder die Italienische Nacht. Nach dem Abriss des alten Bauhofs und dem Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses war es damit erst einmal vorbei. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum des Kolping Blasorchesters gibt es eine Neuauflage des Festes - jetzt im alten Gögginger Rathaus. Am Samstag und Sonntag, 23./24. Juli findet das "RatsHofFest" genannte Sommerfest mit viel Musik und kulinarischem Angebot im Innenhof des Rathauses an der Bgm.-Aurnhammer-Straße 13 statt.

So war es einmal: Das Bauhoffest des Kolping Blasorchesters im alten Bauhof. Foto: Andi Br�cken

Das Jubiläum des Kolping Blasorchesters war schon im vorigen Jahr, die Feierlichkeiten mussten aber wegen Corona verschoben werden, sagt Organisatorin Christiane Körner. In diesem Jahr finden mehrere kleine und große Konzerte des Blasorchesters statt, der Höhepunkt der Feierlichkeiten wird am 6. November das große Festkonzert im Kurhaus Göggingen sein.

Das Fest beginnt mit zwei Standkonzerten

Am Samstag, 23. Juli, beginnen die Feierlichkeiten in Göggingen mit zwei Standkonzerten. Die Knabenkapelle Nördlingen wird gegen 15 Uhr vor der Erlöserkirche spielen und dann zum ehemaligen Bauhof marschieren, wo zeitgleich auf dem Parkplatz das Kolping Blasorchester spielt. Von dort geht es dann gegen 15.30 Uhr in einem Festumzug zum Rathaus, wo es ein kleines Gemeinschaftskonzert geben wird.

Die offizielle Eröffnung des Ratshoffestes ist um 16 Uhr, wo mit Bratwürsten, Bier und anderen kleinen Köstlichkeiten an Biertischen gefeiert werden kann. Für die musikalische Begleitung sorgt die Knabenkapelle, ab 19 Uhr spielt dann die Kolping-Bigband. Ende des Festes ist um 22 Uhr.

Nicht nur in Göggingen wird musiziert. Die befreundete Knabenkapelle Nördlingen tritt anlässlich des Jubiläums am Samstag um 11 Uhr auf dem Augsburger Moritzplatz auf.

Am Sonntag gibt es am Gögginger Rathaus ab 10.30 Uhr einen Weißwurstfrühschoppen und Mittagstisch mit dem Kolping Blasorchester in voller Besetzung. Das Fest endet gegen 14 Uhr.

Das Ratshoffest soll keine einmalige Sache anlässlich des Jubiläums sein. Künftig soll die Veranstaltung wieder jährlich stattfinden - am neuen Ort im alten Gögginger Rathaus.