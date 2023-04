Ausburg

18:30 Uhr

Drogentote in Augsburg: Der einsame Tod suchtkranker Menschen

Die Drogenhilfe Schwaben erinnert unter anderem mit Kieselsteinen an die Drogentoten in Augsburg.

Plus Vor einigen Jahren starben in Augsburg besonders viele Menschen an Drogen. Inzwischen ist die Lage eine andere. Doch die offiziellen Zahlen haben Tücken.

Von Jan Kandzora

Im Juli vergangenen Jahres standen auf dem Königsplatz mehrere dutzend kleine Holzkreuze, eine Szenerie wie auf einem Friedhof. Diese Assoziation war durchaus gewollt; Mitarbeiter der Drogenhilfe Schwaben hatten die Kreuze aufgestellt, um an die Menschen zu erinnern, die durch ihren Drogenkonsum in Augsburg ums Leben gekommen waren. Es war ein Gedenken an jene Bürger, die im Behördendeutsch "Drogentote" genannt werden – oft langjährige Abhängige, die mehrere Suchtstoffe durcheinandernehmen, was ihr oft ohnehin geschwächter Körper dann nicht mehr verkraftet. In Augsburg beschreiben Experten die Situation durchaus als angespannt.

Auf dem Papier hat sich die Lage in der Stadt in den vergangenen Jahren kaum verändert. Im Zuständigkeitsbereich des Augsburger Polizeipräsidiums starben den Zahlen der Beamten zufolge im Jahr 2022 insgesamt 28 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums, davon 20 in Augsburg selbst. Eine Person mehr als im Vorjahr und fünf mehr als 2020, aber erheblich weniger als etwa 2016, als die Polizei 42 derartige Todesfälle im gesamten Präsidiumsbereich notiert hatte. Experten führten die damalige Entwicklung auf den vermehrten Konsum sogenannter Kräutermischungen zurück: synthetisch hergestellte Drogen, die harmlos klingen, aber einen für Konsumenten nur schwer einschätzbaren Effekt haben. Möglich, dass die Zahl der Menschen, die an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben sind, auch deshalb zurückgegangen ist, da die Öffentlichkeit für die Gefahren dieser synthetischen Drogen etwas sensibilisierter ist als noch vor ein paar Jahren.

