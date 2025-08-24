Icon Menü
Prozess in Augsburg

Außergewöhnlicher Prozess: Ex-Häftling beißt Mitbewohner fünf Minuten in Daumen

Weil er einem Mitbewohner über fünf Minuten in den Daumen biss, muss sich ein Ex-Häftling in Augsburg vor Gericht verantworten. Der Vorwurf ist ein eher seltener.
Von Klaus Utzni
    Ein ehemaliger Häftling stand in Augsburg vor Gericht, weil er einem Mitbewohner in den Daumen biss.
    Ein ehemaliger Häftling stand in Augsburg vor Gericht, weil er einem Mitbewohner in den Daumen biss. Foto: Fabian Sommer, dpa (Symbolbild)

    Es war eine ungewöhnliche Attacke in einem Wohnheim an einem Augustabend des vergangenen Jahres: Ein 31 Jahre alter entlassener Häftling biss bei einem Streit einem Mitbewohner, 32, rund fünf Minuten lang in den linken Daumen. Dabei erlitt das Opfer schwere Bissverletzungen – was auch dazu führte, dass es nun in der Gerichtsverhandlung um einen eher seltenen Tatbestand ging.

