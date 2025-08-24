Außergewöhnlicher Prozess: Ex-Häftling beißt Mitbewohner fünf Minuten in Daumen

Es war eine ungewöhnliche Attacke in einem Wohnheim an einem Augustabend des vergangenen Jahres: Ein 31 Jahre alter entlassener Häftling biss bei einem Streit einem Mitbewohner, 32, rund fünf Minuten lang in den linken Daumen. Dabei erlitt das Opfer schwere Bissverletzungen – was auch dazu führte, dass es nun in der Gerichtsverhandlung um einen eher seltenen Tatbestand ging.

