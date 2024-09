Auto brennt: Stau auf B17 in Augsburg

Autofahrer, die am Montagmorgen auf der B17 in Augsburg unterwegs waren, mussten mitunter geduldig sein. Kurz vor acht Uhr war laut Polizei zwischen Holzweg und Kobelweg in Fahrtrichtung Landsberg ein Auto in Brand geraten. Die Ursache dafür ist bislang ungeklärt. Offenbar wurde niemand verletzt.

Doch wie die Polizei berichtet, mussten bei dem Einsatz die Spuren kurzzeitig gesperrt werden. Die linke Fahrbahn war demnach allerdings bald wieder befahrbar. Auch auf der A8 hatten sich Montagfrüh mehrere Unfälle ereignet, die ein Verkehrschaos auslösten. Mehrere Menschen wurden verletzt. (ina)