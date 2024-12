Autodiebstahl: Angehörige stoppen Täter auf der Straße

Ein Autodiebstahl hat in Augsburg ein ungewöhnliches Ende genommen. Wie die Polizei berichtet, hat ein 39-Jähriger in der Zeit von Donnerstag auf Freitag ein Auto in der Schillstraße in der Firnhaberau entwendet. Dabei handelte es sich um einen VW Polo, der laut Polizei unversperrt geparkt war.

Die Eigentümer bemerkten den Diebstahl und erstatteten Anzeige. Noch am Freitag stellten Angehörige der Bestohlenen das Auto mit dem 39-Jährigen in der Kurt-Schumacher-Straße fest und stoppten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den Tatverdächtigen. (ina)