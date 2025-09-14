Autofahrer fährt Fahrradfahrerin an und flüchtet

Am Freitag, 12. September, kam es am Eiskanal in Spickel-Herrenbach zu einer Unfallflucht, bei der eine 58-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Friedberger Straße in südlicher Richtung unterwegs und überquerte im Kreuzungsbereich der Straße Am Eiskanal die Fahrbahn.

Ein bislang unbekannter Autofahrer, der ebenfalls auf der Friedberger Straße in östlicher Fahrtrichtung unterwegs war, übersah die Radfahrerin offenbar. Es kam zum Zusammenstoß, die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Schaden am Fahrrad wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Der unbekannte Fahrer fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen BMW der 3er- oder 5er-Reihe handeln.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (att)