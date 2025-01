Autofahrer mit Kokain am Steuer erwischt

Ein 21-jähriger Autofahrer hätte sich in seinem Zustand nichts ans Steuer setzen dürfen. Die Polizei hatte den jungen Mann in der Nacht auf Montag gegen ein Uhr in Haunstetten im Unteren Talweg angehalten.

Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Autofahrer ein drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest verlief laut Polizei positiv auf Kokain. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen ihn. (ina)