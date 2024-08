Badeverbote in Kanälen gehören auf den Prüfstand

Gerade an heißen Tagen suchen Menschen gerne eine Abkühlung. Freibäder und Seen in Augsburg sind beliebte Ausflugsziele. Durch das Stadtgebiet fließen zudem zahlreiche Kanäle, die allerwenigsten davon sind derzeit allerdings für den Badebetrieb freigegeben. Die Stadt Augsburg bezieht bei dieser Regelung auf eine Verordnung aus dem Jahr 2013.

Vereinfacht gesagt gilt: Es ist fast nirgendwo Schwimmen erlaubt. Die Badeverbote für nahezu alle Kanäle sind allerdings nirgendwo auszumachen: Es gibt kaum Schilder. Schwimmer, die in Kanälen abtauchen, wissen insofern nicht, dass sie Verbotenes tun. Die Berichterstattung unserer Redaktion über eine mögliche 50-Euro-Strafe für eine Schwimmerin hat das Thema hochgespült.

Baden in Kanälen: Klarstellung der Stadt Augsburg ist wichtig

Die Stadt Augsburg macht deutlich, dass der städtische Ordnungsdienst keine Jagd auf Schwimmer in Kanälen macht. Diese Klarstellung ist nötig. Es hat sich allerdings gezeigt, dass die elf Jahre alte Verordnung nicht mehr zeitgemäß ist. Nicht jeder gesperrte Kanal, der in der Liste auftaucht, ist in seiner Gesamtheit ein Gefahrenmoment. Es spricht insofern für Ordnungsreferent Frank Pintsch, dass sich die Verantwortlichen intensiver mit geltenden Auflagen befassen möchten. Es kommt Bewegung in das Thema: Eine Lockerung der Badeverbote steht zumindest in Aussicht.

Aber Vorsicht: Schwimmen in Kanälen kann aufgrund der Wehre gefährlich sein. Die Gefahr ist nicht zu unterschätzen. Weil dem so ist, wird es höchste Zeit, Verbotsschilder an entsprechenden Badestellen anzubringen. Es ist eine Lösung, mit der Schwimmer und Ordnungsdienst dauerhaft am besten leben.