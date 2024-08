Bahn: Schienen durch Wohnhäuser am Gablinger Weg waren Darstellungsfehler

Ein Darstellungsproblem auf der interaktiven Karte zur Neubaustrecke Ulm-Augsburg und eine Kommunikationspanne bei der Bahn sind zusammengekommen, um die Bewohner des Gablinger Weges in Angst zu versetzen. Wie berichtet, führt die geplante Neubaustrecke auf der Online-Darstellung quer durch mehrere Wohnhäuser. Die Bewohner hatten angenommen, ihr Zuhause zu verlieren.

„Die gute Nachricht ist, dass die Häuser im Gablinger Weg im Zuge des Bahnprojektes Ulm-Augsburg nicht abgebrochen werden müssen. Darüber hat der Projektleiter die Anwohner gestern persönlich beziehungsweise per Brief informiert. Gleichzeitig hat sich der Projektleiter für die Kommunikationspanne entschuldigt“, schreibt die Bahn auf Anfrage.

Darstellungsproblem auf der interaktiven Karte der Bahn

Nachdem die Regierung von Schwaben das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens am 29. Mai veröffentlichte, habe man innerhalb weniger Tage die umfangreiche Stellungname der Regierung analysiert und mit den Ergebnissen des Trassenauswahlverfahrens überlagert, so die Bahn weiter. Dabei habe sich leider ein Darstellungsproblem ergeben, weshalb auf der interaktiven Karte fälschlicherweise der Eindruck entstand, dass die Trasse durch die Grundstücke beziehungsweise Häuser am Gablinger Weg führen würde.

„Nach dem Pressebericht in der Augsburger Allgemeinen haben wir die Karte daraufhin nochmal überprüft, den Sachverhalt aufgeklärt und dementsprechend die Anwohner informiert. Die interaktive Karte wird im Zuge der weiteren Planungen aktualisiert und in diesem Bereich angepasst“, so die Bahn.