Das neue Leben der Bahnhofs-Container am Augsburger Gaskessel

Fast acht Jahre lang waren die Container am Augsburger Hauptbahnhof erste Anlaufstelle für Reisende. Während des Umbaus der Bahnhofshalle gab es hier Reiseproviant, Lektüre und verschiedene Service-Leistungen. Im April wich das Container-Dorf, die Stahlbauten wurden abgebaut und mit einem Sattelschlepper abtransportiert. Jetzt haben sie eine neue Bestimmung erhalten - als Backstage- und Bürogebäude auf dem Gaswerkgelände.

Das Gebäude hinter dem Gaskessel ist 300 Quadratmeter groß

Noch sind die Schreiner an der Arbeit, verkleiden Wände und Böden mit Sperrholzplatten. Es riecht nach Farbe und Holz, aus den Wänden kommen bereits die Anschlüsse, wo in wenigen Tagen die Küche eingebaut werden soll. Auch die kombinierte Heizung/Aircondition ist bereits eingebaut. 300 Quadratmeter groß ist das Gebäude, das hier direkt hinter dem Gaskessel entstanden ist - zweistöckig, mit einem großen Balkon - aus zusammengeschraubten Containern. Das neue Gebäude hat seine Feuerprobe schon bestanden - während des Modular-Festivals waren hier die Einsatzzentralen von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten untergebracht, berichtet Stefan Schleifer, Leiter des KreativWerks, wie sich das Gaswerk nennt.

Icon Vergrößern Johannes Ankner (links), hat mit seinem Team das Containerbauwerk für Stefan Schleifer vom KreativWerk zusammengebaut. Foto: Fridtjof Atterdal Icon Schließen Schließen Johannes Ankner (links), hat mit seinem Team das Containerbauwerk für Stefan Schleifer vom KreativWerk zusammengebaut. Foto: Fridtjof Atterdal

Schleifer ist zufrieden, was aus den alten Containern hier auf dem Gaswerkgelände entstanden ist. „Rechnerisch waren die Container nur noch Schrott und hätten entsorgt werden müssen“, berichtet er. Stattdessen habe man sie übernommen und mit verhältnismäßig geringem Aufwand einem neuen Leben zugeführt. „Heute muss man sich sehr genau überlegen, ob man alles wegwirft, was ausgedient hat“, sagt er zum ökologischen Hintergrund der Zweitverwertung. Ganz billig war der Bau des Gebäudes dennoch nicht - rund 300 000 Euro haben der Kauf und Umbau der Bahnhofs-Container gekostet. „Das ist immer noch nur ein Bruchteil dessen, was ein Gebäude in dieser Größenordnung gekostet hätte“, betont Schleifer.

Es gibt einen eigenen Anschluß für Nightliner

„Wenn Bands spätabends oder morgens ankommen, gibt es einen eigenen Anschluss für den Nightliner und die Künstler können auf direktem Weg aus dem Bus ins Gebäude und zu den Duschen gehen. Danach gibt es vielleicht noch ein kleines Frühstück, bevor sie sich in den Backstagebereich zurückziehen“, beschreibt er einen der Einsatzbereiche des Container-Gebäudes. Wenn das Haus fertig ist, soll es multifunktional sein und sich schnell für verschiedenste Einsatzbereiche umrüsten lassen.

Während der Konzert-Saison werden in dem Gebäude nicht nur die Künstler einen Bereich haben. Auch die Büros des Tour-Managements sollen dann hier zu finden sein. Ganzjährig sollen Coworking-Bereiche eingerichtet und vermietet werden, so Schleifer.

Icon Vergrößern Die entkernten Container wurden vom Hauptbahnhof nach Oberhausen geschafft. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Die entkernten Container wurden vom Hauptbahnhof nach Oberhausen geschafft. Foto: Marcus Merk

Dass aus einem Container-Dorf vor dem Bahnhof ein zweistöckiges Gebäude werden konnte, ist der Arbeit von Metallbauer Johannes Ankner und seinem Team zu verdanken. Sie schraubten die Container vor dem Bahnhof ab, entkernten sie und bauten sie dann auf dem Gaswerkgelände passgenau wieder zusammen. Schon der Transport sei eine logistische Herausforderung gewesen - mit einem Autokran wurden die Container einzeln auf Tieflader gesetzt und nach Oberhausen gefahren. „Wir haben alle Arbeiten direkt vor Ort durchgeführt - die Container erst in irgendeine Halle zu verfrachten, hätte sich nicht rentiert“, berichtet Ankner. Stolz ist er auf den mattgrauen Anstrich des Gebäudes. „Wir haben dafür einen Schiffslack verwendet, der sämtliche Umweltsiegel hat, die man sich vorstellen kann“, erzählt er. Den Lack habe man entdeckt, als man das Gebäude eines Herstellers von Babynahrung streichen musste. „Den kann man sich fast aufs Brot streichen“, sagt Ankner und lacht.