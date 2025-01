Baumärkte in Augsburg: Alle Standorte und Öffnungszeiten

Ob Parkett, Fließe oder Gartenzubehör - die Auswahl in Baumärkten in Augsburg ist vielfältig. Nicht erst seit der Corona-Pandemie haben immer mehr Bürgerinnen und Bürger Zeit für Gartenarbeit und neue Hobbies gefunden. Wir stellen Ihnen alle Baumärkte und Fachgeschäfte für Heimwerkerbedarf im erweiterten Augsburger Stadtgebiet vor und nennen Ihnen die Adressen sowie die Öffnungszeiten der Märkte. Wir beginnen unsere Aufzählung mit Fachmärkten, die sich im Innenstadtbereich von Augsburg befinden und gehen im Anschluss auf die Baumärkte in den jeweiligen Stadtteilen ein.

Hier befindet sich ein Baumarkt in der Innenstadt von Augsburg

Brillux

Adresse: Austraße 20, 86150 Augsburg

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 07.00 bis 17.00 Uhr, Freitag: 07.00 bis 15.00 Uhr

Kontakt: telefonisch unter 0821 / 217 93 - 0

Parkmöglichkeiten: Bei Brillux in der Austraße können Sie den firmeneigenen Parkplatz während Ihres Einkaufs nutzen.

Diesen Baumarkt gibt es im Antonsviertel in Augsburg

Bauwaren Mahler

Adresse: Gögginger Straße 13a, 86159 Augsburg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 07.00 bis 18.00 Uhr, Samstag: 07.30 bis 13.00 Uhr

Kontakt: telefonisch unter 0821 / 597 50 oder per E-Mail unter info@mahler.de

Parkmöglichkeiten: Vor dem Baumarkt befinden sich kostenlose Parkplätze. Alternativ kann Bauwaren Mahler mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über die Haltestelle "Kongress am Park" innerhalb weniger Minuten fußläufig erreicht werden.

Fließen, Gardinen, Baustoffe und mehr: Hier finden Sie Baumärkte in Lechhausen

Bauhaus Augsburg Lechhausen

Adresse: Südtiroler Straße 1, 86165 Augsburg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 07.00 bis 20.00 Uhr

Kontakt: telefonisch unter 0821 / 79 4 39 - 0

Parkmöglichkeiten: Das Bauhaus in Lechhausen bietet seinen Kundinnen und Kunden während der Öffnungszeiten zahlreiche kostenfreie Parkmöglichkeiten vor dem Markt an.

tedox

Adresse: Brixener Straße 1, 86165 Augsburg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 09.00 bis 20.00 Uhr, Samstag: 09.00 bis 19.00 Uhr

Kontakt: telefonisch unter 0821 / 790 867 - 0

Parkmöglichkeiten: Auch bei tedox können Sie während Ihres Einkaufs kostenfrei parken.

BayWa Baustoffe Augsburg

Adresse: Auerstraße 25, 86165 Augsburg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 07.00 bis 17.00 Uhr, Samstag: 07.45 bis 12.00 Uhr

Kontakt: telefonisch unter 0821 / 460 144 - 4

Parkmöglichkeiten: Die BayWa in Lechhausen verfügt über großzügige Parkmöglichkeiten vor dem Markt. Diese können von den Kundinnen und Kunden der BayWa kostenfrei während des Einkaufs genutzt werden.

Diese beiden Baumärkte gibt es in Augsburg Oberhausen

Bauhaus Augsburg Oberhausen

Adresse: Donauwörther Straße 293, 86154 Augsburg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 07.00 bis 20.00 Uhr

Kontakt: telefonisch unter 0821 / 569 988 - 0

Parkmöglichkeiten: Beim Bauhaus in Augsburg Oberhausen können Kundinnen und Kunden während der Öffnungszeiten zahlreiche kostenfreie Parkmöglichkeiten auf dem hauseigenen Parkplatz nutzen.

Spitzer Holzland

Adresse: Biberbachstraße 3, 86154 Augsburg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 08.00 bis 18.30 Uhr, Samstag: 09.00 bis 15.00 Uhr

Kontakt: telefonisch unter 0821 / 24 1 62 - 0

Parkmöglichkeiten: Das Holzland Spitzer bietet vor dem Markt etliche kostenfreie Parkmöglichkeiten für die Dauer des Einkaufs an.

Hier finden Sie einen Baumarkt im Hochfeld

Bauhaus Augsburg

Adresse: Alter Postweg 99, 86159 Augsburg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 08.30 bis 20.00 Uhr,

Kontakt: telefonisch unter 0821 / 257 36 - 0

Parkmöglichkeiten: Das Bauhaus im Hochfeld verfügt über einen großzügigen Parkplatz, den es sich mit verschiedenen anderen Geschäften und Einrichtungen teilt. Alternativ kann das Bauhaus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über die Haltestelle "Bukowina Institut/PCI", die sich genau vor dem Markt befindet, erreicht werden.

Augsburg Haunstetten: Dort befindet sich dieser Baumarkt

Baustoffe Lechler

Adresse: Heinrich-Hertz-Straße 4, 86179 Augsburg

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 07.30 bis 17.00 Uhr, Freitag: 07.30 bis 12.00 Uhr

Kontakt: telefonisch unter 0821 / 811 01 - 3

Parkmöglichkeiten: Die Kundinnen und Kunden von Baustoffe Lechler können während des Einkaufs den hauseigenen Parkplatz kostenfrei nutzen. Über die Haltestelle "Kopernikusstraße" kann das Fachgeschäft innerhalb weniger Minuten fußläufig erreicht werden.

In Stadtbergen gibt es noch einen OBI Markt

OBI Markt Stadtbergen

Adresse: Ulmer Landstraße 350, 86391 Stadtbergen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 08.00 bis 20.00 Uhr

Kontakt: telefonisch unter 0821 / 48672 - 0

Parkmöglichkeiten: Auf dem Parkplatz des OBI in der Proviantbachstraße können Sie während Ihres Einkaufs kostenfrei parken.

Sie vermissen einen Baumarkt oder ein Fachgeschäft in unserer Aufzählung? Schreiben Sie uns gerne über die Kommentarfunktion.