Baustelle Ulmer Straße: Das erste Gleis wurde verlegt

Nach 44 Jahren im Dauereinsatz wird in der Ulmer Straße derzeit die Straßenbahntrasse saniert. Das erste Gleis - insgesamt 930 Meter - ist inzwischen laut Auskunft der Stadtwerke verlegt, Ende der Woche werden die Arbeiten stadteinwärts abgeschlossen sein. Auch die Fahrbahn in der Ulmer Straße zwischen Wertachbrücke und Helmut-Haller-Platz wird in diesem Zug erneuert. In den nächsten Wochen wird die Asphaltdecke am neuen Gleis fertiggestellt, bevor die Gleisanlage stadtauswärts erneuert wird. Aufgrund weiterer Bauarbeiten, unter anderem der Verlegung von Glasfaserleitungen und dem Austausch von Wasserleitungen, bleibt die Ulmer Straße aber noch bis zum 15. November gesperrt. Die anliegenden Geschäfte sind weiterhin erreichbar und geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke.

