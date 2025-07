Organisatoren der Jakober Kirchweih zählen auf die Fuggerei

Die Organisatoren der Jakober Kirchweih beschreiben ihr Fest mit drei Botschaften: „Ein Fest für Dich. Ein Viertel für Alle. Deine Jakober Kirchweih.“ So steht es auf der bunten Broschüre, die über die traditionsreiche Veranstaltung informiert. Termin ist Mitte Juli. Gefeiert wird von Freitag, 18. Juli, bis Sonntag, 20. Juli. Es ist ein Fest, das von vielen unterschiedlichen Akteuren getragen wird. Mit im Boot ist die Fuggerei. Sie hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um die Kirchweih ein Stück attraktiver zu machen. Der Eintritt in die Fuggerei ist am Wochenende, 19. und 20. Juli, frei.

Die großflächige Festzone liegt rund um den Brunnen am Jakobsplatz vor der Fuggerei. Der religiöse Aspekt spielt seit jeher eine wichtige Rolle. Die Tradition des Pilgerns wird hochgehalten. Die Jakobuswoche (Montag, 21. Juli, bis Sonntag, 27. Juli) steht in diesem Jahr unter dem Motto „Pilgern für den Frieden“.

Jakober Kirchweih in Augsburg: Das sind die Eckpunkte

Wer über die Jakober Kirchweih spricht, kennt Eckpunkte der Veranstaltung. Am Freitagabend findet ein ökumenischer Eröffnungsgottesdienst in der Kirche St. Jakob statt. Die Kirche hat dem Stadtteil den Namen gegeben. Am Samstag findet eine Jakobuswallfahrt statt, heimische Pilger ziehen zum Moritzsaal in der Innenstadt. Es ist ein Ausweichquartier, weil das Rathaus wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist. Mittags geht es in einem Pilgerzug zum Jakobsplatz. Hier läuft am Samstag (ab 12 Uhr) und am Sonntag (ab 10 Uhr) ein großes Unterhaltungsprogramm, das speziell Familien anspricht.

Sabine Hofmann und Christian Gerlinger vom Stadtteilverein Jakober Vorstadt sind seit vielen Jahren engagiert. „Wir sind mittlerweile am Jakobsplatz angekommen“, sagt die Geschäftsfrau, die früher in der Jakoberstraße ihr Geschäft hatte. Nun sitzt ihr Laden in der Innenstadt, mit dem Stadtteil ist Sabine Hoffmann weiterhin eng verbunden: „Es gelingt uns, mit wenig Mitteln etwas zu zaubern.“ Die Kooperation mit der Fuggerei mache sich bezahlt, sagen Hofmann und Gerlinger. Gewürdigt wird von den Organisatoren zudem das städtische Engagement.

In der Jakobervorstadt leben viele Migranten

Gemeinsam feiern ist ein Anliegen. Wichtig sei aber auch, die unterschiedlichen Menschen aus dem Stadtteil zusammenzubringen. Die Jakobervorstadt hat in den zurückliegenden Jahren ihr Gesicht verändert. Es gibt einen vergleichsweise hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund, die im Viertel leben. Die Jakoberstraße ist ein Spiegelbild dieser Entwicklung. Viele internationale Geschäfte und Lokale dominieren das Bild. Es gibt aber auch die traditonelle deutsche Küche. Die Tafeldecker betreiben Lokal und Biergarten in der Fuggerei, bei der Kirchweih sind die Gastronomen mit bayerisch-schwäbischer Küche vertreten.

Jakober Kirchweih: Moscheegemeinde beteiligt sich aktiv

Der Anteil von Türken ist im Viertel ausgeprägt. In der Pilgerhausstraße liegt in einer überdachten Gasse eine Moschee. Die Moscheengemeinde beteiligt sich bei der Kirchweih. Für den evangelischen Pfarrer Martin Burkhardt und Pastor Daniel Schopf von der evangelisch-methodistischen Gemeinde (Lauterlech 49) ist der Austausch der Religionen ein Punkt, auf den die Kirchweih baue. „Der historische Aspekt der Kirchweih ist aber auch wichtig“, sagt Burkhardt. Vorträge während der Jakobuswoche und mehrere Gottesdienste gehören zum Programm. „Singt für den Frieden“, heißt es am Samstag, 19. Juli, bei einer Chornacht ab 19.30 Uhr in St. Jakob.

Icon Vergrößern Läuft auf der Kirchweih: Der Jakobuslauf feiert sein 25-jähriges Bestehen. Foto: Silvio Wyszengrad Icon Schließen Schließen Läuft auf der Kirchweih: Der Jakobuslauf feiert sein 25-jähriges Bestehen. Foto: Silvio Wyszengrad

Vieles ist im Organisationsteam eingespielt. Seit 25 Jahren findet der Jakobuslauf statt. Veranstalter ist der DJK Diözesanverband, ein katholischer Sportverband. Simon Marschall freut sich über das Interesse der Schulen. Knapp 400 Mädchen und Buben aus drei Schulen sind angemeldet. Gelaufen wird am Samstag, 19. Juli, ab 17.30 Uhr. Später starten Erwachsene in unterschiedlichen Klassen. Der Weg führt zum Lech und zurück. Während des Laufs ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Polizei und Streckenposten regeln den Verkehr. „Die Vorarbeit ist professionell“, sagt Marschall. Man werde nötige Sicherheitsvorkehrungen umsetzen.

Icon Vergrößern Zum Programm der Jakober Kirchweih gehört ein großes Programm für Kinder. Foto: Foto: Annette Zoepf Icon Schließen Schließen Zum Programm der Jakober Kirchweih gehört ein großes Programm für Kinder. Foto: Foto: Annette Zoepf

Die Fuggerei verzichtet am Wochenende auf Einnahmen aus Eintrittskarten. Acht Euro kostet der reguläre Eintritt derzeit. Menschen aus der Nachbarschaft sollen während der Kirchweih die Sozialsiedlung von innen zu erleben, heißt es bei der Fuggerei. Das Konzept habe sich bewährt. Im Vorjahr sei jede Menge los gewesen.