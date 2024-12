Beine verbrüht: Augsburger Rettungsleitstelle hilft bei Notfall in Belgien

Dieser Notruf, der am Samstag, kurz nach 20 Uhr, bei der Integrierten Leitstelle Augsburg (ILS) einging, hatte es in sich. Zwar stammte die Mitteilerin aus Augsburg, doch die Person, die schnelle Hilfe benötigte, befand sich in Belgien.

Wie die Berufsfeuerwehr berichtet, befand sich am anderen Ende der Leitung eine Frau. Sie teilte der ILS Augsburg mit, dass sich ihr Vater in Belgien beide Oberschenkel schwergradig verbrüht habe. Der Vater selbst spreche allerdings nur russisch. Durch die technischen Möglichkeiten der ILS Augsburg, wurde sofort die ILS Aachen verständigt, die wiederum die Augsburger Leitstelle an die Kollegen ins belgische Lüttich weitervermittelte.

Diese schickten vor Ort einen Rettungswagen los. Der Disponent der ILS Augsburg konnte daraufhin die Tochter des Verletzten über die eingeleiteten Schritte informieren und sie somit beruhigen. (ina)