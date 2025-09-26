Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Betrunkene Frau will Verkehr am Augsburger Kö regeln

Augsburg-Innnestadt

Frau will Verkehr am Augsburger Kö regeln

Eine Frau hat sich in der Mittagszeit mitten auf die Fahrbahn am Königsplatz gestellt. Sie versuchte wohl den Verkehr zu regeln - bis die Polizei eintraf.
    • |
    • |
    • |
    Zu einem Polizeieinsatz kam es am Donnerstagmittag am Augsburger Königsplatz.
    Zu einem Polizeieinsatz kam es am Donnerstagmittag am Augsburger Königsplatz. Foto: Ulrich Wagner (Symbolbild)

    Mittags unter der Woche ist am Augsburger Königsplatz in der Regel viel los. Vielleicht dachte sich das auch eine Frau, die sich am Donnerstag gegen 12.45 Uhr mitten auf die Fahrbahn stellte und versuchte, den Verkehr zu regeln. Vielleicht aber auch nicht.

    Zeugen jedenfalls verständigten die Polizei. Als Beamte vor Ort eintrafen wurden sie laut Polizei von der 45-Jährigen beleidigt. Da sich die Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung gegen sie. (ina)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden