Frau will Verkehr am Augsburger Kö regeln

Mittags unter der Woche ist am Augsburger Königsplatz in der Regel viel los. Vielleicht dachte sich das auch eine Frau, die sich am Donnerstag gegen 12.45 Uhr mitten auf die Fahrbahn stellte und versuchte, den Verkehr zu regeln. Vielleicht aber auch nicht.

Zeugen jedenfalls verständigten die Polizei. Als Beamte vor Ort eintrafen wurden sie laut Polizei von der 45-Jährigen beleidigt. Da sich die Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung gegen sie. (ina)