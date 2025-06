Bio Emma am Augsburger Stadtmarkt stellt sich neu auf

Bio Emma ist ein etabliertes Unternehmen am Augsburger Stadtmarkt. Es gibt zwei Geschäfte. Der Obst- und Gemüsestand im Freien wird seit dem Jahr 1996 betrieben, der Käsestand in der Viktualienhalle folgte im Jahr 2000. Er feiert in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen. Die Familie Hammerl steht für Bio Emma. Diana Hammerl, 53, und ihr Ehemann Frank Klinkosch, 58, sind über fast drei Jahrzehnte hinweg die treibenden Kräfte. Die 31-jährige Tochter Laura Hammerl war von Kindheit an mit dem Markt vertraut, seit 2018 ist sie im Familienverbund am Stadtmarkt tätig. Die Familie hat jetzt eine wegweisende Entscheidung getroffen. Für den Käsestand kommt bald das Aus. Käse werde es weiterhin bei Bio Emma geben, sagen Mutter und Tochter. Im Gemüsestand wird Raum für Käse und etwas mehr geschaffen.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Innenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis