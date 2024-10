Autos beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Nachdem in Oberhausen zwei Autos beschädigt wurden, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die Taten ereigneten sich zwischen Mittwoch, 21, und Donnerstag, 6.45 Uhr. Im ersten Fall beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Kapellenstraße einen weißen Skoda. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Im zweiten Fall geht es um die Beschädigung eines Opel Zafira in der Felberstraße. Laut Polizei ereignete sich diese Tat zwischen Mittwoch, 12, und Donnerstag, 12 Uhr. In diesem Fall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (AZ, nip)

