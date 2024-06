Blaulichtreport

14:21 Uhr

Mann läuft mit Messer durch die Augsburger Innenstadt

Die Polizei wird am Sonntag in Augsburg zu einem außergewöhnlichen Einsatz gerufen. Was dahintersteckte.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei am heutigen Sonntagvormittag in die Brückenstraße (Innenstadt) gerufen. Mehrere Zeugen hatten den Beamten gegen 10.15 Uhr gemeldet, dass ein Mann mit einem Messer in der Hand in der Straße herumläuft. Die Polizeistreifen konnten den Mann dort schnell ausfindig machen. Trotz mehrmaliger Aufforderung legte er das Messer nicht ab und ging wiederholt auf die Beamten zu. Die Polizisten setzten daraufhin unter anderem Pfefferspray und ein Schild ein, schließlich gelang es ihnen, den Mann zu überwältigen und festzunehmen. Hier kam es zu einem kleinen Zwischenfall. Denn der 38-Jährige wurde bei der Festnahme leicht verletzt, wie die Polizei meldet. Auch ein Polizeibeamter erlitt durch das Pfefferspray leichte Verletzungen. Nach aktuellem Kenntnisstand stand der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Aufgrund seines Zustandes wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. (AZ/nip)

