Mitarbeiter erwischt Frauen beim Diebstahl

Sie hatten das Prinzip von Einkaufen offenbar falsch verstanden: Zwei Frauen im Alter von 21 und 36 Jahren waren am Donnerstag in der Bahnhofstraße unterwegs. In einem Kleidungsgeschäft ließen sie mehrere Kleidungsstücke mitgehen. Ein Mitarbeiter stoppte die beiden Frauen, er hatte beobachtet, wie sie die Kleidung eingesteckt hatten. Als er sie darauf ansprach, flüchtete die 36-Jährige. Der Mitarbeiter stoppte die 21-jährige Frau und verständigte die Polizei. Die Polizeistreife ermittelten deren Namen und fanden so laut Polizei auch die Daten der 36-jährigen Frau heraus. Gegen beide wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. (AZ, nip)

