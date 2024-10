Ohne (gültigen) Führerschein unterwegs: Polizei stoppt Autofahrer

Er war ohne Führerschein unterwegs, zumindest ohne gültigen: Die Polizei kontrollierte am Donnerstag gegen 15.30 Uhr einen 41-jährigen Mann in der Rumplerstraße im Univiertel. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Der Polizeistreife gegenüber gab er an, einen ausländischen Führerschein zu haben, welchen er aber nicht dabeihatte. Da der 41-Jährige laut Polizei bereits seit über einem Jahr in Deutschland lebte, war sein ausländischer Führerschein nicht mehr „gültig“. Weiterfahren durfte er nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann. (AZ, nip)

