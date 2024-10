Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Dienstag in Lechhausen gegen einen schwarzen Opel Corsa. Der Wagen war auf einem Parkplatz eines Restaurants in der Albert-Schenavsky-Straße geparkt gewesen, der Unfall ereignete sich laut Polizei zwischen 20.50 und 21 Uhr. Der Corsa wurde an der hinteren linken Seite beschädigt, der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (AZ)

