Unbekannter scheitert bei Einbruch in Weinhandel

Es war eine ungewöhnliche Vorgehensweise, um nachts noch an ein Fläschchen Wein zu kommen: Eine Anwohnerin der Landwehrstraße (Lechhausen) hörte in der Nacht auf Mittwoch das Geräusch von zerbrechendem Glas und sah eine verdächtige Person mit Taschenlampe in der Nähe einer Weinhandlung. Offenbar versuchte jemand gegen 0.20 Uhr, gewaltsam in das Geschäft einzudringen. Die Anwohnerin rief die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der Unbekannte geflüchtet. Laut Auskunft der Polizei ließ er kein Diebesgut mitgehen, es entstand aber ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (AZ, nip)