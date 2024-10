Unbekannter stiehlt Pakete

Ein Unbekannter hat am Sonntag in der Von-Ysenburg-Straße in Hochzoll mehrere Pakete am Straßenrand abgestellt. Ein Passant fand sie und verständigte die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein bislang unbekannter Täter die Pakete wohl geöffnet und den Inhalt entwendet. Anschließend legte er die Pakete am Straßenrand ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Personen, die Hinweise geben können oder denen selbst ein Paket fehlt, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323 - 2310 zu melden. (AZ, nip)

Nicole Prestle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straßenrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis