Unfallfluchten: Polizei sucht Zeugen und Täter

Die Polizei Augsburg sucht nach zwei Unfallfluchten vergangenen Freitag nach möglichen Zeugen. Im ersten Fall fuhr eine 23-Jährige gegen 13 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Leonhardsberg (Innenstadt) stadtauswärts. Vor der 23-Jährigen fuhr ein E-Scooter. Als die Radfahrerin den E-Scooter-Fahrer überholen wollte, scherte dieser laut Polizei von links kommend vor ihr ein. Die 23-Jährige stürzte und stieß gegen einen Fußgänger. Anschließend flüchtete dieser, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte hat nun Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen sowie der beteiligte Fußgänger werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Ebenfalls am Freitag kam es zu einer Unfallflucht in der Armenhausgasse. Ein 38-Jähriger hatte dort seinen weißen VW Crafter kurz nach der Einmündung am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen Schaden an seinem Fahrzeugheck fest. Ersten Schätzungen zufolge liegt er laut Polizei bei rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (AZ)